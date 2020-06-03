Гордон: Киевлянин Ян Кум в Украине не пригодился никому. Он уехал в США, изобрел WhatsApp и продал его за $19 млрд

03.06.2020, 10:35, Новости дня

Талантливые люди, как предприниматель и программист Ян Кум, покидают Украину и становятся успешными на Западе, заявил в эфире телеканала “Украина 24” 2 июня основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

Он напомнил, что Кум родился в Киеве, жил в Фастове Киевской области, а затем эмигрировал в США.

“Парень жил тут, на Нивках [в Киеве], и в Фастове. Он дышал украинским воздухом. Но тут он не пригодился никому. Он поехал туда, изобрел WhatsApp и за $19 млрд продал. Ну как не кричать браво этому киевлянину и как не говорить “сволочи” этому государству? Как можно такими людьми разбрасываться? А сколько их еще уехало? Сколько их приносит славу другим странам? Почему мы такие идиоты?” – возмутился Гордон.

Журналист напомнил, что в американской компании Илона Маска SpaceX тоже работает украинец – житомирянин Алексей Пахунов. Он является старшим разработчиком программного обеспечения в SpaceX, которая 30 мая отправила в космос корабль Crew Dragon.

“Блестящий Илон Маск! Блестящий его соратник украинец, который уехал из Украины и реализовал себя там. А здесь нет. Потому что там система: “Талант, иди сюда! На тебе деньги, на тебе блага! Работай на страну!”. Это правильная система. А у нас, к сожалению, почти на всем постсоветском пространстве: “Не нужно ты нам, говно, у нас таких много”. Не нужно – значит не нужно, и уезжают”, – отметил журналист.

Кум переехал с матерью в США в 1992 году. В 18 лет увлекся программированием. Окончил Университет штата Калифорния в Сан-Хосе.

В 1997–2007 годах работал инженером инфраструктуры в компании Yahoo!. В 2009 году основал компанию WhatsApp Inc., которая выпустила мессенджер WhatsApp. Компания Facebook купила стартап в 2014 году за $19 млрд. Кум ушел в отставку с поста генерального директора WhatsApp в апреле 2018 года, тогда же он покинул Facebook.

Сейчам Кум живет в Калифорнии. По оценкам журнала Forbes, состояние бизнесмена составляет $10,6 млрд. Он занимает 139-е место в списке самых богатых жителей планеты.

ВИДЕОВидео: Україна 24 / YouTube