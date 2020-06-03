Жасмин сделала универсальную прическу, с которой вдвое помолодела

03.06.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Жасмин опубликовала новый снимок, на котором предстала в совершено неожиданном образе. Певица сделала универсальную прическу, с которой вдвое помолодела.

Обычно поклонники привыкли видеть Жасмин с прямыми волосами или локонами. Однако теперь артистка предстала с косой-«колоском», которая плавно спускалась по ее спине. По словам 42-летней певицы, на протяжении длительного времени у нее были устаревшие взгляды по поводу этой прически. Она не любила заплетать косы, так как ей казалось, что этот «образ из Древней Руси». Также Жасмин считала, что это прическа только для «малявок».

Артистка пошутила, что она сейчас немного старше, чем подросток, но любит носить «колоски». По ее мнению, косы подчеркивают молодость, искренность девушек, а также демонстрируют здоровую красоту волос. Жасмин призвала фолловеров прокомментировать ее новую прическу, а особенно ей интересен мужской взгляд на этот образ. Многие подписчики отметили, что с косой Жасмин напоминает студентку университета. Поклонники написали, что эта прическа очень идет знаменитости, а некоторые поблагодарили за идею, так как во время самоизоляции волосы очень отросли, а коса – удобный вариант.

https://teleprogramma.pro/stars/star-style/1344154-prosto-zaglyadene-jasmin-pomolodela-v-dva-raza-blagodarya-novoy-universalnoy-u3531/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews