Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге

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03.06.2020, 10:30, Новости дня

В результате пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, информирует пресс-служба городского МЧС.

«В 05.50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров. В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения)», – сказал ТАСС представитель ведомства.

По данным экстренных служб, пожар произошел из-за курения пациента. «По предварительной информации, в результате курения в постели произошло тление постельных принадлежностей, из-за которого пациент получил смертельное отравление угарным газом», – сообщил источник.

Как информирует источник РИА «Новости», в настоящее время огонь потушен.

Это не первое возгорание в больницах за последнее время. 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. По предварительным данным, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» компании КРЭТ.

После случившегося Росздравнадзор на время расследования приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.



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