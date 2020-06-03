Названа причина пожара в инфекционной больнице в Петербурге

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03.06.2020, 10:30, Новости дня

Причиной пожара в инфекционной больнице в Санкт-Петербурге стало курение, сообщили в экстренных службах.

«В результате курения в постели возникло тление постельных принадлежностей, в результате куривший пациент получил отравление продуктами горения. Он погиб», – передает источник ТАСС.

Ранее в среду в МЧС сообщили, что в результате пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент.



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