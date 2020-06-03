Оксана Самойлова утверждает, что сын Давид больше похож на нее

03.06.2020, 10:30, Разное

В своем микрологе Instagram многодетная мать Оксана Самойлова опубликовала фото младшего сына Давида и написала, что это «маленький Оксан». Ей кажется, что ребенок больше похож на нее, а не на супруга Джигана.

По словам Оксаны Самойловой, когда у Давида глаза кажутся темными, он очень на нее похож. С мнением знаменитости согласились не все фолловеры. В комментариях многие написали, что сын унаследовал черты лица от рэпера Джигана. Однако нашлись и поклонники, которые полностью разделили ее взгляды и считают, что маленький сын – настоящий «Оксан Оксанович».

Ранее Оксана Самойлова написала пост, в котором решила прокомментировать ситуацию вокруг своего развода с Джиганом. По словам многодетной матери, интервью изданиям она давать не намерена, так как вокруг их семьи и так очень много слухов. Поэтому жена рэпера призвала поклонников черпать информацию только с официального микроблога. Оксана Самойлова призналась, что бракоразводный процесс уже начат, но пока супруги живут вместе. Свой дом они не намерены продавать, как писали многие СМИ. Родители стараются сосредоточиться не на своих отношениях, а на детях, окружив их вниманием и заботой во время развода. По словам Оксаны Самойловой, впадать в депрессию, страдать и плакать она не намерена, у нее все в жизни хорошо. Тем более, знаменитость не собирается устраивать хайп на своей личной жизни.