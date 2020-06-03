Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной в ближайшем будущем

03.06.2020, 10:30, Новости дня

Авиасообщение между Израилем и Украиной не может быть восстановлено в ближайшем будущем из-за статистики по заболеваемости коронавирусом, сообщил посол Израиля в Киеве Йоэль Лион.

«В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами», – сказал он, информирует «РБК-Украина».

По словам дипломата, причиной такого решения стало большое число больных коронавирусом на Украине. Еще одним важным фактором он назвал проведение недостаточного количества тестов на COVID-19.

Напомним, с 2018 года Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимали каждого пятого пассажира. В ответ зимой 2019 года Киев задержал на границе группу хасидов.

Газета ВЗГЛЯД тогда разбиралась в «туристической войне» Израиля и Украины.