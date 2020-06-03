«Она очень постарела»: Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына

03.06.2020, 10:30, Разное

Светлана Моргунова тяжело переживает смерть 52-летнего сына Максима, который недавно умер от COVID-19. Друзья телезвезды сообщают, что она очень состарилась после трагедии.

Наследник 80-летней Светланы Моргуновой Максим Моргунов 2 недели назад умер от коронавируса. Он трудился в музее Коломенское и инфекцией заразился на работе. После обращения к медикам было установлено, что поражены 28% легких и рекомендовалось проходить лечение дома. Мужчина выполнял все предписания врачей, ставил уколы, но 19 мая стал чувствовать себя еще хуже, а вечером Максим Моргунов умер. Дома был один, так как супруга и дочь находились на даче.

Во время прощания с сыном Светлана Моргунова чувствовала себя плохо. С наследником ее связывали теплые взаимоотношения, они часто звонили друг другу, сын доставлял матери продукты. После его кончины она пояснила друзьям, что утратила смысл жизни и даже через две недели легче не становится.

Нелли Кобзон рассказала, что связывалась со Светланой Моргуновой. Также сообщила, что все ее поддерживают, жалеют и будут помогать финансово, ведь у нее теперь нет кормильца. Нелли Кобзон хотела посетить подругу, но близкие не разрешают ей выходить из дома во время эпидемии.

Лариса Куликова, подруга Светланы Моргуновой, заявляет, что навещала друзей. Артистка очень состарилась, пытается есть, родные заботятся о ней. Все не теряют надежды, что она отыщет в себе силы продолжать жить, но на это необходимо много времени.