Александр Овечкин рассказал, как его изменило рождение первого сына

03.06.2020, 10:17, Разное

В День защиты детей Анастасия Шубская, супруга известного хоккеиста, опубликовала архивное видео, записанное во время ее второй беременности. На кадрах Александр Овечкин признался, как его жизнь изменилась после рождения первого сына Сергея.

В видеоролике хоккеист, модель и их старший ребенок запечатлены в красных именных спортивных футболках, которые объединяет фамилия главы семейства. По словам Александра Овечкина, когда на свет появился его первый наследник, он почувствовал невероятную нежность. Это не проявление слабости, по его мнению, а переполняющие эмоции, которые делают родителей сильными по-настоящему. Его супруга Анастасия Шубская отметила, что нежности в их семье теперь прибавилось, так как родился второй сын Илья.

В своем Instagram хоккеист также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с двумя сыновьями. Александр Овечкин написал, что мальчики на этом снимке впервые вместе. Он поблагодарил модель за то, что подарила ему двоих детей, и признался, что самый счастливый человек на свете.

По словам Анастасии Шубской, в домашних стенах ее супруг – самый заботливый и нежный семьянин на свете. Однако на льду спортсмен превращается «в зверя» ради побед и новых достижений.