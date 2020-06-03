 

В РФ подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

03.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 432 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса в 84 регионах,из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1842, Подмосковье – 736, Санкт-Петербурге – 380.

Всего в стране выявлены 432 тыс. 277 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 195 тыс. 957 человек, из них 8972 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5215 человек.

Накануне, 2 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8863. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 327.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / До катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС было еще две аварии – пожарный

18.05 / Разработчик рассказал о создаваемых в РФ экранопланах

28.05 / Вулкан Ключевской выбросил мощный парогазовый столб

27.03 / Как и когда закончится пандемия COVID-19?

03.04 / В МЭР уточнили условия «антикризисных» кредитов на заработную плату

25.05 / Эксперты обеспокоены тем, что в ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

01.06 / ЛДПР предлагает назначить пособия домохозяйкам

24.04 / Новый внедоржник Cadillac Escalade получил удлиненную версию

31.05 / Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных

12.05 / Трамп обвинил демократов в политических играх в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска