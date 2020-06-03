В РФ подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

03.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 432 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса в 84 регионах,из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1842, Подмосковье – 736, Санкт-Петербурге – 380.

Всего в стране выявлены 432 тыс. 277 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 195 тыс. 957 человек, из них 8972 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5215 человек.

Накануне, 2 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8863. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 327.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.