В РФ подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса
03.06.2020, 10:16, Новости дня
За минувшие сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 432 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8536 новых случаев коронавируса в 84 регионах,из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1842, Подмосковье – 736, Санкт-Петербурге – 380.
Всего в стране выявлены 432 тыс. 277 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 195 тыс. 957 человек, из них 8972 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5215 человек.
Накануне, 2 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8863. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 327.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет