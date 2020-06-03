Очередной казус: Дональд Трамп попытался развеселить Меланию перед фотографами, но у него не получилось

03.06.2020, 10:09, Разное

Пока многие города Соединенных Штатов Америки заполонили массовые беспорядки, протесты и митинги, в которых участвуют в том числе многие мировые знаменитости, глава государства и первая леди продолжают выполнять обязательства в Вашингтоне. Так, вчера Дональд и Мелания Трамп посетили Национальный храм святого Иоанна Павла II, чтобы, по словам самой Мелании в Instagram, “почтить жизнь и наследие, страсть и преданность религиозной свободе” этого Папы Римского. А чуть ранее – еще в Белом доме – Дональд встретился с лидерами консервативных религиозных объединений и подписал указ о религиозной свободе.

Фотографиями из Овального кабинета и из храма, куда не пускали прессу и репортеров, Мелания поделилась на своей странице в социальной сети. А вот когда пара покинула храм и остановилась у памятника Иоанна Павла II, у фотографов появилась возможность сделать официальные снимки. И тут они стали свидетелями забавного казуса. Судя по снимкам, опубликованным Меланией, настроение в тот день у нее было довольно хорошее – она широко улыбалась, общаясь с монахиней и позируя для фото после подписания указа, но под конец обязательства первая леди, по-видимому, устала, так как появилась перед журналистами с серьезным лицом без единого намека на улыбку. Дональд, напротив, улыбался даже слишком широко. Заметив строгость жены, он сказал ей что-то вроде “Улыбайся!”, после чего Мелания сделала слабую попытку удовлетворить просьбу мужа, но тут же сменила улыбку на недовольство.

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Публикация от WKMemeLand (@wkmemeland)2 Июн 2020 в 11:07 PDT

Подобные казусы в отношениях Мелании и Дональда ранее происходили довольно часто. Так, весной 2017 года, во время первого зарубежного тура президентской четы, направляясь от самолета к зданию израильского аэропорта, Дональд попытался взять жену за руку, но она резко вырвала свою ладонь, что не осталось незамеченным для камер. Почти то же произошло позже в Италии: Дональд подал Мелании руку, желая помочь спуститься по трапу, однако первая леди вместо этого начала поправлять прическу. Через некоторое время, по-видимому, супруги помирились и вновь начались держаться за руки в свете.

Ситуация повторилась в феврале 2018-го. Дональд и Мелания прилетели в Палм-бич, где находится их резиденция, клуб Мар-а-Лаго. Из самолета президент и первая леди вышли по отдельности – Дональд с сыном Бэрроном, Мелания позади них. Репортеры, поджидавшие пару в аэропорту, отметили тогда, что Мелания старалась держаться подальше от своего мужа, а когда Дональд все же остановился, чтобы подождать ее и взять за руку, она быстро прошагала мимо и села в автомобиль. Дональд помахал на камеры в одиночестве и тоже направился к машине.