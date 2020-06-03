Ученые: Ночное освещение повышает риск рака молочной железы

03.06.2020, 10:09, Разное

Специалисты сообщили, что ночной свет увеличивает риски возникновения рака молочной железы. Исследование было опубликовано в издании International Journal of Cancer.

Для опыта эксперты анализировали наружный свет ночью. Чтобы оценить ситуацию они пользовались снимками со спутников 1996 года. На протяжении 16 лет проводилось наблюдение за 186,9 тысяч женщин в постменопаузе и оценивался уровень рака молочной железы.

Как оказалось, если сравнивать с низкой освещенностью, то много света сопоставили с увеличением рисков развития онкологических процессов в молочной железе на 10% за период мониторинга после учета иных факторов.

Доктор Рена Джонс сообщает, что ранее в исследованиях этой проблемы базировались на субъективных данных, что приводило к противоречивым результатам. В этом случае был использован объективный параметр – оценка наружного освещения ночью благодаря данным спутника. Также она считает, что в будущем необходимо точно фиксировать количество света ночью, используя сочетание объективных мер, тестов и приборов.