Путин утвердил новую политику ядерного сдерживания

03.06.2020, 9:45, Новости дня

Президент Владимир Путин утвердил российскую политику ядерного сдерживания, позволяющую использовать ядерное оружие в ответ на удар противника по критически важным объектам правительственной или военной инфраструктуры с применением обычных сил.

Расширенные формулировки отражают озабоченность России по поводу разработки перспективных вооружений, которые могут дать Вашингтону возможность вывести из строя ключевые военные средства и правительственные объекты, не прибегая к ядерному оружию.

Сообразуясь с действующей военной доктриной, новый документ подтверждает, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерной атаки на нее или на ее союзников, а также в ответ на агрессию с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Однако утвержденный политический документ также содержит подробное описание ситуаций, в которых может быть применено ядерное оружие.

Среди них – применение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России или ее союзников, а также вражеская атака с применением обычного оружия, которая угрожает существованию страны.

Кроме этого, в документе говорится, что Россия может использовать свой ядерный арсенал, если получит «достоверную информацию» о запуске баллистических ракет, атакующих территорию страны или ее союзников.

Еще одно условие описано как «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил».

Как отмечает «РИА Новости», документ упоминает в качестве одной из основных военных опасностей для России создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем.