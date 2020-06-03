Мишустин распорядился проверить указы Собянина в период эпидемии коронавируса

03.06.2020, 9:35, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, на соблюдение прав и интересов граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

В поручении Мишустина, в частности, речь идет о необходимости проанализировать практику применения указов мэра Москвы Сергея Собянина. Премьер попросил “обратить особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан”.

Доклад о результатах проверки должен быть представлен в правительство до 8 июня, отмечает “Коммерсант”.

В публикации издания говорится, что в конце апреля Мосгорсуд отклонил шесть исков к Собянину о незаконности его указов, в частности, о цифровых пропусках. Истцы настаивали, что мэр не имел права запрещать передвижения по городу в связи с отсутствием предписаний санитарных врачей. В мэрии сочли, что права граждан не нарушаются, а ограничение на перемещение необходимо для их защиты.

В Москве с 30 марта действуют одни из самых жестких карантинных мер в России в связи с эпидемией коронавируса: выход из дома и пользование общественным транспортом разрешены только по электронным пропускам. За нарушение режима самоизоляции столичные власти ввели штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Но при этом Москва продолжает оставаться эпицентром COVID-19: каждый день более половины заболевших в России выявляется именно в этом городе. По оценке Собянина, реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве уже составляет 2-2,5% населения города – около 300 тысяч человек.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил карантинные ограничения в Москве до 31 мая включительно.