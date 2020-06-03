 

Reuters: Пентагон ввел 1600 солдат в район Вашингтона

03.06.2020, 9:35, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПентагон перебросил около 1600 военнослужащих в окрестности столицы США в связи с беспорядками, спровоцированными гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицейскими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

“Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в вашингтонской агломерации, но не в самом Вашингтоне”, – приводит агентство слова Хоффмана. Представитель Пентагона отметил, что военные находятся “в состоянии повышенной готовности”, но не помогают гражданским властям в их действиях.

По словам Хоффмана, в число военнослужащих входит военная полиция, инженеры, а также пехотный батальон.

Мирные протесты, а также проходящие одновременно массовые беспорядки со вспышками насилия не утихают в США уже в течение недели. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия – около 18 тысяч нацгвардейцев оказывают сейчас помощь местным правоохранительным органам в 29 штатах, сообщил глава ведомства. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

В то же время президент США Дональд Трамп упрекает губернаторов в том, что они без энтузиазма восприняли его предложение задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

“Нью-Йорком завладели мародеры, бандиты, радикальные левые и прочий сброд. Губернатор отказывается принять мое предложение о доминирующем присутствии Национальной гвардии. Нью-Йорк разнесли в пух и прах”, – написал Трамп в твиттере.

 



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