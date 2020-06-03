Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

03.06.2020, 9:31, Новости дня

Верховный суд Башкирии вынес решение по апелляции участников секс-скандала в отделе МВД Уфы. Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.

Сегодня рассматривались жалобы потерпевшей, троих осужденных и представление прокурора. ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. Ранее они были осуждены на семь лет колонии.

Бывший глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук отправится в колонию на 4 года вместо шести, ему сократили тюремный срок.

Секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября 2018 года. Девушка, работающая дознавателем в отделе МВД РФ по Уфимскому району, заявил в полицию о групповом изнасиловании. Как сообщало МВД, всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, как и саму дознавательницу, уволили из органов за совершение поступков, порочащих честь сотрудника МВД. В декабре 2019 года суд назначил им на троих 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"