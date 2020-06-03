 

“Пари Сен-Жермен” включился в гонку за защитника “Арсенала” Бельерина

03.06.2020, 9:30, Новости дня

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 25-летнего испанца заинтересован столичный "Пари Сен-Жермен".

Парижане уже начали переговоры с "канонирами" по поводу перехода футболиста, сообщают сразу несколько французских изданий. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.

Контракт Бельерина с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года. Ранее стало известно, что за игроком следят итальянские "Ювентус" и "Интер".

Эктор – прошел через юношескую команду "Барселоны", из которой перешел в английскую команду летом 2011 года. В составе "пушкарей" футболист принял участие в 195 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 25 результативных передач. Также на его счету три игры за сборную Испании.



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