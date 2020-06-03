 

Польский регулятор начал расследование в отношении «Северного потока – 2»

03.06.2020, 9:30, Новости дня

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело в отношении Газпрома за «отказ в сотрудничестве в ходе антимонопольного расследования».

Российской компании грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации по строительству газопровода «Северный поток – 2», говорится в сообщении на сайте польского регулятора.

«Правила понятны и одинаковы для всех, но Газпром несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против Газпрома. … Согласно закону, компании грозит штраф в размере до 50 млн евро», – сообщил председатель UOKiK Томаш Хрустный.

В феврале UOKiK запросил у Газпрома информацию для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.



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