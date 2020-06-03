Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым

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03.06.2020, 9:30, Новости дня

Поисковики обнаружили тело пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика, сообщил отряд «Лиза Алерт».

«Найден, погиб», – передает ТАСС сообщение отряда.

Тело ребенка обнаружили в водоеме, сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства, в том числе и личность мальчика, сообщили в городском отделе полиции.

По данным регионального главка МВД, мальчик вышел из дома 2 июня в 19.00 и не вернулся, его родственники обратились в полицию. В поисках участвовал и сотрудники полиции, и волонтеры.

Напомним, в понедельник в Красноярском крае в заброшенном пожарном колодце было обнаружено тело 12-летней девочки, которая пропала накануне.



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