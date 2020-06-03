Исполнитель роли Левина из «Интернов» работает официантом в Великобритании

03.06.2020, 9:30, Разное

После того, как на экраны вышел сериал «Интерны», Дмитрий Шаракоис проснулся знаменитым. Однако пока роль интеллектуала Бориса Левина была самая яркая и запоминающаяся в его карьере. Сейчас актер работает официантов в Великобритании в одном из фешенебельных ресторанов.

В «Интернах» Дмитрий Шаракоис снимался все сезоны, кроме последнего. По некоторым данным, артиста не устроил предложенный гонорар. Также некоторые инсайдеры уверяют, что на площадке у него был конфликт с коллегой Кристиной Асмус. Сам актер считает, что для роли Бориса Левина он выложился по максимуму. Его мучили опасения по поводу того, что станет заложником образа «всезнающего медика в очках».

После завершения сотрудничества с командой «Интернов» Шаракоис активно продолжил сниматься, но его роли не запомнились зрителям. Ремейк «Кавказской пленницы», в котором актер сыграл главную роль, и вовсе раскритиковали в Сети. Спустя некоторое время артист совсем исчез с экранов. Оказалось, в прошлом году звезда «Интернов» переехал в столицу Великобритании. Он работает официантом, а в Россию прилетает, чтобы играть в спектаклях или посещать пробы на интересные ему роли.