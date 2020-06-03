ФСБ РФ опубликовала кадры задержания и допроса украинского десантника. Видео

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03.06.2020, 9:20, Новости дня

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, сообщили в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины. 

Начальник пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко рассказал, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в 1 км от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел “вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим”.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком. “На видео он выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов”, – предположили в ВСУ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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Видео: РИА Новости Крым / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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