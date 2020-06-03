Пандемия коронавируса. В Украине самый высокий суточный прирост новых случаев за 19 дней

03.06.2020, 9:20, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Это самый высокий суточный прирост новых случаев с 15 мая, когда их было зарегистрировано 528.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской (+96) и Ровенской областях (+50), а также в Киеве (+62).

Общее количество инфицированных в Украине увеличилось до 24 823.

От коронавирусной инфекции умерло 735 украинцев (+8 за сутки), 10 440 уже вылечились (+362 за сутки).

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,38 млн, из них более 2,73 млн вылечились, а 380,3 тыс. умерли. Украина занимает 36-е место в мире по числу инфицированных.