 

Пандемия коронавируса. В Украине самый высокий суточный прирост новых случаев за 19 дней

03.06.2020, 9:20, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Это самый высокий суточный прирост новых случаев с 15 мая, когда их было зарегистрировано 528. 

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской (+96) и Ровенской областях (+50), а также в Киеве (+62). 

Общее количество инфицированных в Украине увеличилось до 24 823.

От коронавирусной инфекции умерло 735 украинцев (+8 за сутки), 10 440 уже вылечились (+362 за сутки). 

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,38 млн, из них более 2,73 млн вылечились, а 380,3 тыс. умерли. Украина занимает 36-е место в мире по числу инфицированных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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