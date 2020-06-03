Черногория объявила о завершении в стране эпидемии COVID-19

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03.06.2020, 9:20, Новости дня

В Черногории завершилась эпидемия коронавирусной инфекции. Об этом проинформировало 2 июня правительство страны.

Решение о завершении эпидемии, начало которой в Черногории объявили 26 марта, предложили принять в Институте общественного здравоохранения.

“За доверие и дисциплину” во время эпидемии Институт поблагодарил граждан и органы власти.

В правительстве Черногории отметили, что страна стала первой в Европе без больных COVID-19 (Corona Free).

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Черногории Мина Брайович заявила Radio Evropa e Lirë, что нужно помнить – “вирус все еще рядом”.

“Данные системы надзора ВОЗ показывают, что большое количество необнаруженных случаев инфекции все еще существует. Вот почему одна из главных рекомендаций ВОЗ для властей состоит в том, чтобы продолжать активно и энергично обнаруживать, тестировать и контролировать контакты”, – объяснила она.

Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Девять пациентов умерли, остальные вылечились. Последний больной вылечился в мае.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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