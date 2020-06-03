При пожаре в многоэтажном доме в Петербурге погибли четыре человека

03.06.2020, 9:16, Новости дня

Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП обнаружены тела четырех погибших, детей среди них нет, передает РИА «Новости».

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 18 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.

Ранее при пожаре в квартире в Петербурге погиб участник хип-хоп группы Bad Balance Роман «Купер» Алексеев.