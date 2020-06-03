При пожаре в многоэтажном доме в Петербурге погибли четыре человека
03.06.2020, 9:16, Новости дня
Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС.
В МЧС сообщили, что на месте ЧП обнаружены тела четырех погибших, детей среди них нет, передает РИА «Новости».
Возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 18 кв. метров.
К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
Ранее при пожаре в квартире в Петербурге погиб участник хип-хоп группы Bad Balance Роман «Купер» Алексеев.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет