При пожаре в многоэтажном доме в Петербурге погибли четыре человека

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03.06.2020, 9:16, Новости дня

Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП обнаружены тела четырех погибших, детей среди них нет, передает РИА «Новости».

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 18 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.

Ранее при пожаре в квартире в Петербурге погиб участник хип-хоп группы Bad Balance Роман «Купер» Алексеев.



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