Анализ ДНК раскрыл тайну происхождения свитков Мертвого моря

03.06.2020, 9:09, Разное

Ученые нашли способ раскрыть тайну свитков Мертвого моря. О происхождении древнего артефакта пояснил анализ ДНК шкур, использованных для создания пергамента.

Новая работа ученых показала, что свитки, ставшие в свое время сенсацией в научном мире, не были созданы в местности, в которой их обнаружили. Анализ артефакта, который также называют Кумранскими рукописями, осуществили специалисты Университета Тель-Авива под руководством профессора Ноя Мизрахи. Рукописи обнаружены местными бедуинами порядка семи десятилетий назад в Кумранских пещерах. Кроме книг Ветхого Завета, они содержат ряд апокрифов, а также описаний жизни секты ессеев.

Ранее их доктрина считалась уникальной, так как предполагалось, что ее последователи были изолированы от других религиозных течений. Однако новая работа ставит под сомнение данное утверждение. Большинство материалов для пергамента было создано из шкур коров, которые не могли жить в пустынной местности. Кроме того, исследователи обнаружили две разные версии книги пророка Иеремии. Следовательно, делают вывод специалисты, сакральность священных текстов не заключалась в точности формулировки Писания. Однако как для христианства, так и для позднего иудаизма такой подход не свойственен.

С помощью радиоуглеродного анализа было определено время написания свитков, оно охватывает период еще до завоевания Иудеи Римом. В большинстве пергамент представляет собой обрывки и отдельные листки, которые трудно расшифровать. Эксперты вот уже несколько десятилетий пытаются сравнивать цвет и форму сохранившихся фрагментов, а также расшифровать содержащийся на них текст. Сегменты ДНК показали, что животные, чьи шкуры были использованы для создания Кумранских свитков, обитали в других регионах древнего Израильского государства, а возможно, даже в других регионах на Ближнем Востоке.