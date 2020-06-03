Елизавета Хорошилова заявила, что ей уже можно сниматься обнаженной

03.06.2020, 9:09, Разное

Елизавета Хорошилова, дочь актрисы Екатерины Климовой, удивила своих подписчиков откровенным признанием. Наследница кинозвезды заявила, что ей уже разрешили принимать участие в откровенных фотосессиях.

Старшая дочка Екатерины Климовой в своем блоге в Instagram продемонстрировала пикантный снимок. В кадре она застыла, засмотревшись вверх, на лице и шее девушки можно увидеть следы помады от поцелуев. В комментариях к публикации возник вопрос о том, можно ли ей сниматься «голой», на что дочь актрисы ответила : «Да, конечно!».

Также пользователи написали много лестных слов о красоте девушки и заметили огромное сходство с матерью.

Напомним, что Елизавете Хорошиловой 18 лет и родилась она от брака Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова. Роман, начавшийся со школьной скамьи, распался через несколько лет. Дочь актрисы недавно сообщала, что планирует учиться на факультете журналистики и быть актрисой не хочет.