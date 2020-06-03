 

МЧС решило устроить всероссийскую проверку систем оповещения с включением сирен

03.06.2020, 9:08, Новости дня

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен будут проведены централизованно по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов, запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года», – передает ТАСС сообщение МЧС.



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