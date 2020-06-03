 

В США оценили новую ядерную доктрину России

03.06.2020, 9:08, Новости дня

Новая концепция государственной политики РФ в области ядерного сдерживания «гораздо лучше» предыдущих заявлений российских чиновников о применении ядерного оружия, сообщил бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз.

«Я думаю, что у СССР была доктрина отказа от «первого удара», но на самом деле у них ее не было. У РФ нет доктрины отказа от использования первыми ядерное оружие, и в этом она похожа на США, поскольку Соединенные Штаты тоже не приняли политику отказа от «первого удара», – цитирует РИА «Новости» Роуз.

По его словам, США намерены применять ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах. 

Роуз напомнил, что в 2011 году США и их партнеров по НАТО очень встревожили заявления тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева о возможности ядерного удара по американских союзникам в Европе из-за их участия в системе противоракетной обороны США.

Экс-помощник госсекретаря отметил, что США до действующего президента Дональда Трампа всегда были очень осторожны в высказываниях о ядерном оружии, чтобы «уменьшать риск и укреплять стабильность». 

«Если (президент РФ Владимир) Путин говорит, что они будут использовать ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах, то это гораздо лучше предыдущих заявлений о применении ядерного оружия против союзников США за то, что они участвуют в законном оборонном сотрудничестве», – сказал Роуз.

Во вторник президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе,  упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой ядерной доктрине России.

В конце мая появилась информация, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке гиперзвуковых ракет, способных развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в США на данный момент аналоги.  



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