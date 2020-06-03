Татьяна Плаксина о Любови Успенской: «Ты соучастница преступления, мама!»

03.06.2020, 8:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Татьяна Плаксина высказалась о хейтерах, а также нелестно отозвалась о своей звездной матери Любови Успенской. Дочь заявила, что королева шансона «соучастница преступления», так как нажилась на деградации.

Татьяна Плаксина убеждена, что мать ее предала, поэтому о воссоединении семьи не может быть речи. Звездная наследница обвиняет Любовь Успенскую в проблемах, которые возникли у нее со здоровьем, а певица уверена, что дочь недоброжелатели настраивают против нее.

В соцсетях Татьяну Плаксину часто критикуют за ее высказывания, творчество и поведение. Девушка решила ответить хейтерам и прокомментировать сложившуюся ситуацию. Дочь артистки удивляет, что ей пишут люди с фейковых аккаунтов, а также те, кто боится показать собственное лицо. Татьяна Плаксина недоумевает, почему недоброжелатели пристали в больному человеку и выступила против буллинга.

В деградации современного общества она обвинила также представителей российского шоу-бизнеса. Наследница знаменитой певицы считает, что звезды не имеют моральных ценностей и готовы ради славы и денег предать семью. В посте Татьяна Плаксина написала, что артисты «украли жизни своих детей и променяли их на аплодисменты». Королеву шансона дочь назвала «соучастницей преступления», так как она одна из вершин этого «айсберга».