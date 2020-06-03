 

Адель нарушила молчание в Instagram из-за ситуации в США

03.06.2020, 8:53, Разное

Адель известна в мире шоу-бизнеса как довольно закрытая певица, которая редко делится со своими подписчиками событиями из жизни. Недавно знаменитость нарушила продолжительное молчание в Instagram из-за ситуации, сложившейся в США.
32-летняя певица опубликовала фото Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе. После проведения независимой судмедэкспертизы стало известно, что 46-летний житель скончался из-за асфиксии. Офицер Дерек Шовен прижал его к земле коленом и игнорировал просьбы о помощи. Полицейского арестовали и обвинили в убийстве Джорджа Флойда. После этого в США начались беспорядки, которые перебросились на несколько штатов.

Адель высказалась об этой ситуации в своем микроблоге и заявила, что поддерживает беспрекословное соблюдение прав человека. По мнению знаменитости, расизм – проблема не только США, но и других стран современного мира. Певица призвала быть бдительными, не поддаваться манипуляциям и унынию. Фолловеры поблагодарили артистку за то, что она неравнодушна к тому, что происходит в мире.

В этом году первый пост в Instagram Адель опубликовала в день своего рождения. Знаменитость позировала на фоне праздничной арки в коротком черном платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Инсайдеры уверяют, что певица избавилась от 50 лишних килограммов. Экс-тренер Адель заявил, что она сделала этот шаг для собственного здоровья, а также ради сына Анжело.



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