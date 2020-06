Трамп приказал авиации пролететь над Вашингтоном для «демонстрации силы»

03.06.2020, 8:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поручил организовать пролет военной техники над Вашингтоном в понедельник вечером в качестве «демонстрации силы» на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, информирует Associated Press со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Источники, однако, не сообщили, какое количество и какой вид авиатехники был задействован, передает РИА «Новости».

На размещенных в социальных сетях видео и фотографиях видно, как вертолеты летают низко над зданиями и зависают над группами людей, находившихся на улице, несмотря на введенный комендантский час.

Washington D.C

Military Helicopters flying low to scare protestors.#policestate #DCprotest #BlackLivesMattter #fuckTrump #whiteHouse #BunkerBoy pic.twitter.com/vS9hpGkVlx

— Paul (@paulio231) June 3, 2020

Associated Press также сообщает, что во вторник около 700 представителей 82-ой воздушно-десантной дивизии прибыли на две военные базы рядом с Вашингтоном. Еще 1400 военнослужащих готовы к мобилизации в течение часа, заявили чиновники. По их словам, все они вооружены и имеют снаряжение для борьбы с беспорядками. Ранее также сообщалось, что в окрестности Вашингтона переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.

UH-60 Blackhawk – GUARD COPTER 7822973 dusting protesters in Washington DC This helicopter can put out hurricane force winds pic.twitter.com/SHeJdmdpYu

— Thenewarea51 (@thenewarea51) June 2, 2020

Как заявили представители Пентагона, миссия носит название «Операция Фемида» (Фемида – в греческой мифологии богиня правосудия – прим. ВЗГЛЯД).

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.