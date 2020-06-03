Немецкий фотограф рассказал о «магии» россиян

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03.06.2020, 8:48, Новости дня

В РФ и россиянах есть некая магия, сообщил немецкий фотограф Франк Херфорт.

Херфорт сообщил в интервью телеканалу ZDF, что, на его взгляд, россиян объединяет семья – она стоит на первом месте, она «важнее всего», передает РИА «Новости».

Фотограф также развеял миф о том, что русские – угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен фотограф.

«В любом случае, РФ – это нечто большее, чем (глава государства Владимир) Путин, газ, нефть и стереотипы о водке», – подвел он итог.

Франк Херфорт женат на россиянке, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу «Русские сказки», в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.



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