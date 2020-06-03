 

Минобороны перенесло военные сборы студентов

03.06.2020, 8:48, Новости дня

Минобороны перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах – на 2021 год, говорится в сообщении ведомства.

Традиционно военные сборы проводятся в российских вузах в июле-августе.

«Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок – июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию студентов организуется вузами в установленном порядке и будет реализовано с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.



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