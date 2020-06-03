Мы вылечим вас от ваших денег – в России процветает COVID-мошенничество

03.06.2020, 8:30, Разное



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«Скоро будут менять деньги, так как много фальшивых»

Сегодня Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что на фоне непростой ситуации с распространением коронавируса активизировались мошенники, спекулирующие на страхах россиян.

«Недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п. Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы», – информирует ведомство.

Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений. Как и прежде, главная мишень преступников — это пожилые люди, которые живут одни.

Так, жертвой мошенников стала бабушка ведущей радиостанции «Говорит Москва» Евгении Волгиной. Этот инцидент она подробно описала на своей странице в Facebook. Две женщины в медицинских масках подошли к пожилой женщине на улице, назвали ее фамилию и адрес, после предложили подняться в квартиру и написать заявление о предоставлении бесплатных лекарств «от всех болезней».

«По словам бабушки, ей задавали наводящие вопросы. Женщины использовали медицинские термины, и бабушка думала, что это медсестра. Поверив неизвестной, бабушка согласилась, чтоб та подняла ей сумку (вторая тетка осталась внизу), и в итоге села за стол писать заявление. Надо сказать, что бабушка в прошлом сама медработник. Более того, она знала, что ничего бесплатно не бывает и всех этих «а давайте счетчики проверим, а картошку предлагаем» посылала далеко», – информирует Евгения Волгина.

После этого мошенница неожиданно заявила, что «скоро будут менять деньги, так как много фальшивых», и предложила пенсионерке переписать номер 5-тысячной купюры, чтобы потом можно было прийти в банк и взять «новые».

«Бабушка сама говорит, что как под гипнозом, пошла в комнату, взяла сумку, в которой были все ее накопления. Увидев пачку купюр, злоумышленница выхватила их и убежала», – написала Евгения. По ее словам, мошенницы похитили 265 тысяч рублей — это были все сбережения пожилой женщины.

«Ещё раз поговорите со своими родственниками. У нас врача по вызову добиться нельзя, чтобы получить льготы, надо семь раз Землю пешком обойти. Убедите родных, что бесплатно на улице могут предложить только свои деньги мошенникам отдать», – предупредила Волгина.

Тесты на коронавирус — быстро, недорого, с гарантией

Сложности с тестированием на коронавирус и страхи россиян заболеть породили целую подпольную индустрию. Пользователи соцсетей подозревают, что в некоторых инцидентах замешаны люди, которые имеют отношения к медицине.

«Один мой знакомый был здесь в столице вызван сдать тест на ковид. Новая программа мэра. Сдал. Суток не прошло – звонок: У вас ковид. К вам отправлен доктор! Человек напрягается. Выясняет, что тест то еще не готов. А доктор с бандой уже ломится в дверь. Человек вызывает полицию. Ломящиеся исчезают. Полиция рада и не видит повода. В поликлинике после этого говорят, что ковида нет. Судя по наглости ломящихся, крыша у них есть», – написал на своей странице в Facebook политолог Константин Калачев.

Пройти тестирование на коронавирус или на наличие антител предлагают многочисленные «частные лица» через объявления на Avito.

«Тест-система выявления aнтитeл к бoлeзни вируса. Точность 99,29% Ответ в течение 5 минут» – так выглядит стандартное объявление аферистов. «Остапы» также предлагают пройти тестирование на коронавирус в домашних условиях — быстро, надежно, с гарантией. При этом стоимость таких «тестов» даже выше, чем в клиниках и лабораториях — от 1 500 до 4 000 рублей.

Всем желающим мошенники присылают ссылку для оплаты, которая переадресовывает пользователя на фейковый сайт, а после оплаты клиент теряет деньги и, разумеется, не получает ничего. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о том, что только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

Отдельный сегмент «рынка» – это защитные средства от излучения вышек 5G. Чаще всего аферисты предлагают на Avito крема и лосьоны, причем большинство чудодейственных средств обойдутся недешево: от 900 до 5 000 рублей. Защититься от излучения и даже чипирования предлагается также с помощью обычных USB-флешек, которые «автоматически создают защитное поле до 50 метров».

УЗИ легких, которого нет

К сожалению, спекуляцией на страхах граждан из-за пандемией иногда занимаются не только преступники, но и частные медицинские центры. Блогер Ольга Аникина, которая в прошлом работала врачом, на своей странице в Facebook предупредила о том, что некоторые частные медицинские компании начали предлагать услугу «УЗИ легких».

«Сообщаю вам: сделать УЗИ лёгких технически невозможно. Ультразвук практически не распространяется в воздухе; всё, что можно “увидеть” в данной ситуации, находится исключительно на границе сред. Таким образом, у врача есть техническая возможность заглянуть в плевральную полость, да и то всего лишь в одном случае: если у человека развился плеврит и в плевральной полости есть жидкость. Можно увидеть уплотненное лёгкое под заполненным жидкостью плевральным синусом, – информирует Ольга Аникина. – Всё остальное, друзья — развод. Нельзя на УЗИ поставить пневмонию. Нельзя определить процент поражения. Не потому что врач дурак, а потому что для диагностики пневмонии имеются совсем другие стандарты».

По ее словам, методика исследования плевральных полостей существует давно и во время вспышки коронавируса в Италии медики начали использовать ее для первичной сортировки больных на этапе обращения. Пациентов, у которых был выявлен плеврит, срочно отправляли на компьютерную томографию легких — именно это исследование позволяет выявить пневмонию и степень поражения легких.

Отметим, что услугу «УЗИ легких» сегодня предлагают 118 частных клиник в Москве и 20 — в Санкт-Петербурге.