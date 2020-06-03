 

Пушков высмеял вице-премьера Украины за «фэнтези»

03.06.2020, 8:30, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков высмеял идею вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России, сравнив ее с «придумкой в стиле фэнтези».

Пушков написал в Twitter, что «будапештский формат» решения ситуации с Донбассом без РФ – это «еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези».

По его словам, политика Киева «ушла» в слова и формулы, лишенные содержания.

«Главы МИД меняются – пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», – заключил сенатор.

Ранее Резников заявил, что консультации по урегулированию ситуации в Донбассе следует начать с участием Киева, Вашингтона и Лондона. По его словам, консультации на первых порах должны проходить без участия России.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.



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