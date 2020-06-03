ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу по водной блокаде Крыма

03.06.2020, 8:30, Новости дня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

«После отказа суда на Украине принимать к рассмотрению данное дело нами была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. Однако Европейский суд без какой-либо мотивировки, что являются вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению», – сказал Молохов.

По его словам, Европейский суд как «огня боится жалоб из Крыма» и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как «прокаженных, что, конечно, не делает ему честь», передает РИА «Новости».

В то же время, Молохов подчеркнул, что намерен отстаивать права рыбкомбината на более высоком уровне. «Мы готовим обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Хозяйственный суд Киева также отказался рассматривать иск Красноперекопского рыбкомбината, сославшись на отсутствие средств судебной защиты. Рыбкомбинат требовал возместить ущерб в сумме около 60 млн рублей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

В феврале глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия увязал подачу воды в Северо-Крымский канал с территории Украины с переговорами по Донбассу. В то же время экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил продавать РФ воду для Крыма.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной, но коммерческие предложения по дополнительному водоснабжению Крыма могут быть рассмотрены.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.