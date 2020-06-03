Трамп поставил нацбезопасность США под угрозу гражданской войны

03.06.2020, 8:25, Новости дня

Дональд Трамп представляет угрозу для национальной безопасности США, считает корреспондент Süddeutsche Zeitung Торстен Денклер. По его мнению, коронавирус нанёс слишком большой ущерб американской экономике и уничтожил главный козырь Трампа, поэтому теперь лидер Белого дома пытается выиграть от массовых протестов, представив себя как президента закона и порядка. Однако при этом он лишь усиливает опасность гражданской войны в стране.



Reuters

Своей угрозой применить армию против протестующих Дональд Трамп, возможно, подтолкнул страну к гражданской войне, полагает корреспондент немецкой Süddeutsche Zeitung Торстен Денклер.

Ещё несколько недель назад в США ощущалось рассеянное напряжение, которое могло «выстрелить», отмечает журналист. Пандемия коронавируса распространяется изо дня в день, и страдают от неё, в первую очередь, бедные люди — то есть пожилые, афроамериканцы и мигранты из Латинской Америки, поясняет издание.

Именно среди них наблюдается больше всего случаев заражения коронавирусом и смертей от него. И именно им приходится сталкиваться с безработицей и понижением социального статуса, подчёркивает немецкая газета. С начала пандемии более 40 миллионов человек в США впервые подали заявления на получение пособия по безработице. Вирус оказался крупнейшим в новейшей истории испытанием на прочность для мира в стране, пишет Süddeutsche Zeitung.

Воздействие этих «тектонических сдвигов» ощущалось ещё до 25 мая, когда полицейский в Миннеаполисе надавил коленом на шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося примерно через девять минут. «За этим последовали крупнейшие массовые протесты, которые страна видела за долгое время», — продолжает издание. Сотни тысяч людей уже несколько дней выходят на улицы на мирные демонстрации. Однако присутствуют и поджоги, мародёрство, применение силы в отношении протестующих и в отношении полиции.

Слышны мнения о том, что нынешнее положение похоже на гражданскую войну, отмечает автор статьи. И те, кто видел по телевизору или в социальных сетях кадры из Вашингтона, Нью-Йорка, Атланты, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и ещё 140 городов, склонны с этим согласиться.

Теперь американский президент Дональд Трамп пригрозил, что, если губернаторы не справятся с ситуацией, он применит армию для разгона протестующих. Он мобилизовал все доступные гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец насилию, и «тяжело вооружённые солдаты» уже на пути к Вашингтону. «Это уже не просто напоминает гражданскую войну. Это звучит как опасное сходство с гражданской войной», — считает Денклер.

Как напоминает немецкий журналист, это уже не первый раз, когда президент США применяет военную силу, чтобы положить конец насильственным выступлениям. Однако теперь в Белом доме сидит Дональд Трамп — «импульсивный эгоцентрик, нарцисс, для которого собственное благо — самое важное, что нужно защищать». От него можно ожидать чего угодно, уверен корреспондент издания. В том числе того, что по его приказу авианосец «Авраам Линкольн» в полной боеготовности бросит якорь у берегов Лос-Анджелеса.

В нынешней кризисной ситуации президент оказался припёрт к стенке, убеждён журналист. Пандемия уничтожила главный козырь Трампа — его тезис о хорошо развивающейся экономике. Его рейтинги падают. Его конкурент из Демократической партии Джо Байден почти повсеместно его опережает.

США оказались не готовы к пандемии коронавируса, и это в значительной мере вина Трампа, отмечается в статье. Экономические последствия настолько существенны, что его обещания полного восстановления в следующем году кажутся «дикими мечтами» даже убеждённым республиканцам. «В фазе беспорядков и массовых протестов против чрезмерного полицейского насилия в отношении афроамериканцев он, очевидно, видит шанс продать себя людям в качестве президента закона и порядка, чего бы это ни стоило», — заключает автор статьи.

Теперь ответственность за развитие событий лежит на Трампе. Ответственность за пандемию он более или менее удачно переложил на губернаторов. Однако теперь лидер Белого дома обещает, что при необходимости протестам будет положен конец при помощи армии. Это обещание может дорого обойтись США, подчёркивает немецкий журналист. «Трамп сейчас представляет опасность для национальной безопасности», — констатирует журналист Süddeutsche Zeitung.