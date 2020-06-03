 

Стало известно о состоянии инкассаторов, пострадавших при ограблении

03.06.2020, 8:18, Новости дня

Двум инкассаторам, на которых напали на улице Щорса в Красноярске, предстоят операции. Как сообщили в краевой больнице, они поступили крайне тяжелом состоянии, была большая потеря крови. Сейчас их состояние улучшилось, поэтому можно оперировать.

Хирурги будут проводить мужчинам реконструкцию верхних конечностей, передает ГТРК "Красноярск". Одному предстоит частичная ампутация тканей на руках, другому — пластическое закрытие раны.

Ограбление машины с инкассаторами произошло в областном центре 30 мая. Неизвестные произвели несколько выстрелов по людям и транспортному средству, вынули сумку с наличностью и скрылись на  автомобиле отечественной марки. Как сообщает Радио "Маяк. Красноярск", правоохранители объявили крупное вознаграждение за информацию о налетчиках. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что они уехали на темном ВАЗе, позже пересели на "Джип" или "Рендж Ровер".

Текст:

ГТРК "Красноярск"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Шокин: Я обратился в Книгу рекордов Гиннесса: “Признайте рекордом, что генпрокурор стоит $1 млрд”

27.04 / Дело Гандзюк. СБУ сообщила о завершении досудебного расследования, Мангер и Левин – подозреваемые

18.04 / Из Лондона в Москву вылетел самолет с россиянами

07.04 / Коронавирус предоставил шанс завершить войну на Донбассе – заявление бывших послов США в Украине

28.04 / Клиники для больных с коронавирусом откроют в парке “Патриот” и “Крокус Сити Холл” в Московской области

02.06 / Берлинское «восстание мечтателей» на резиновых лодках закончилось вечеринкой без социального дистанцирования

10.05 / Сергей Шойгу вручил дипломы будущим полководцам

26.05 / Главврач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге медучреждения

23.05 / С реки в Подмосковье удалили нефтяную пленку

29.03 / Ученые разработали новый способ, который может делать технику невидимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска