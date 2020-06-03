Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

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03.06.2020, 8:18, Новости дня

Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым. Его тело обнаружили поисковики. Причина смерти не сообщается.

По данным Главного управления МВД по региону, мальчик ушел из дома 2 июня в 19:00 и не вернулся, его родственники обратились в полицию. В поисках участвовали сотрудники полиции, инспекторы ПНД и волонтеры. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции.

Накануне также пропал трехлетний мальчик в городе Кувандык Оренбургской области. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. 

1 июня в Крыму пропала шестилетняя девочка. Отец взял ее с собой на рыбалку. Позже ее тело нашли в Северо-Крымском канале. Следователи выяснили, что отец отправил дочь домой, сопровождал девочку его друг. По дороге подозреваемый стал приставать к ней, а затем изнасиловал. Пытаясь скрыть следы преступления, он толкнул ребенка в воду.

 



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