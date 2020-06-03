Военных привлекли к восстановлению размытого моста под Мурманском

03.06.2020, 8:16, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области, где из-за паводка сильным потоком подмыло и деформировало опору моста, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной. Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

По данным военного ведомства, железнодорожным транспортом со станции Фокино (Брянская область) в город Оленегорск (Мурманская область) будут доставлены военнослужащие, военная техника и специальный подвижной состав железнодорожного батальона 29-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа (ЗВО). В настоящее время военнослужащие на станции Фокино приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы и подготовке к совершению марша в Мурманскую область протяженностью более двух тысяч километров.

Кроме того, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в Мурманскую область перебрасываются подразделения и специальная техника инженерных войск ЗВО.

«Специалисты железнодорожных войск и военные инженеры ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около шести километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями», – отмечается в сообщении.

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола на участке между городом Кола и поселком Молочный. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.