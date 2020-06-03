 

Военных привлекли к восстановлению размытого моста под Мурманском

03.06.2020, 8:16, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области, где из-за паводка сильным потоком подмыло и деформировало опору моста, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной. Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

По данным военного ведомства, железнодорожным транспортом со станции Фокино (Брянская область) в город Оленегорск (Мурманская область) будут доставлены военнослужащие, военная техника и специальный подвижной состав железнодорожного батальона 29-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа (ЗВО). В настоящее время военнослужащие на станции Фокино приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы и подготовке к совершению марша в Мурманскую область протяженностью более двух тысяч километров.

Кроме того, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в Мурманскую область перебрасываются подразделения и специальная техника инженерных войск ЗВО.

«Специалисты железнодорожных войск и военные инженеры ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около шести километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями», – отмечается в сообщении.

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола на участке между городом Кола и поселком Молочный. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Госдума во втором чтении приняла проект закона о неотложных мерах поддержки экономики

18.04 / На Буковине еще 10 священников заразились COVID-19 – ОГА

07.04 / Песков прокомментировал заявления Мишустина и Кадырова по вопросу закрытия границ

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

30.03 / Рада уволила двух министров, а в Украине количество больных COVID-19 превысило 500. Главное за день

11.05 / Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса

17.04 / До конца заявочной кампании конкурса «Доброволец РФ – 2020» остались две недели

03.04 / РЖД отметили ряд поездов дальнего следования

13.05 / Стало известно об утечке данных клиентов курьерской службы

01.05 / Дети стали чаще звонить на телефон доверия по ночам в условиях самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска