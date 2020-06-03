 

В США назвали полет американских B-1B «проблемой для российского флота»

03.06.2020, 8:16, Новости дня

Полет стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer американских ВВС над Черным морем является «очевидным сигналом» для России, пишут американские СМИ.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника, пишет The Drive.

По мнению журналистов, отправка B-1B в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для России, а продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота», передает РИА «Новости».

Напомним, 29 мая командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer поднялись с авиабазы в Южной Дакоте и совершили полет над Черным морем, их сопровождали истребители ряда стран, в том числе ВВС Украины. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.

Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, 6 мая бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм». Генштаб Вооруженных сил РФ расценил учения НАТО как провокационные.



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