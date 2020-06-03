Нефть подорожала на надеждах продления текущих сокращений ОПЕК+

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03.06.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на оптимизме вокруг предстоящего заседания ОПЕК+ и перспектив возможного продления действующих сокращений добычи.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49% – до 40,16 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,42% и составили 37,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Цены на сырье резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономической деятельности в Китае, в то время как другие страны медленно открываются после ограничений, введенных с целью сдерживать распространение пандемии коронавируса. 



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