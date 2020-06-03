 

Глава НПП «Звезда» нашел сравнения для «Союза» и Crew Dragon

03.06.2020, 8:08, Новости дня

Гендиректор НПП «Звезда» (разработчик и производитель скафандров) Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с дорогой яхтой, а российский «Союз» – с военным самолетом.

«Судя по картинке, это такая богато сделанная красивая яхта. А вот что будет с экипажем во время шторма, я не знаю», – передает ТАСС слова Позднякова о корабле Crew Dragon.

По словам гендиректора предприятия, в РФ все по-другому.

«У нас и «Союз» сегодняшний, и перспективный корабль (имеется в виду «Орел») больше похож на кабину военного самолета – больший акцент на функциональность, а не на отделку салона», – заключил Поздняков.

В воскресенье пилотируемый корабль с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. 



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