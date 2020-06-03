“Укрпошта” провела первые семь аукционов по продаже неиспользуемой недвижимости

03.06.2020, 8:06, Новости дня

“Укрпошта” 29 мая и 1 июня провела через систему “ProZorro. Продажі” первые семь аукционов по продаже неиспользуемой в хозяйственной деятельности предприятия недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предварительная сумма по лотам выросла с первоначальных 25,3 млн грн до почти 90 млн грн.

“С первой попытки состоялось семь из 27 аукционов по продаже недвижимости. Это хороший результат – сумма семи лотов превзошла оценочную стоимость всех объектов, которые мы выставили за два дня. При этом была конкурентная борьба – подались 52 участника: это в среднем 7,5 участников на каждый проведенный аукцион. Наибольшей популярностью пользовались два лота со складскими помещениями в Киеве – по 12 и 11 участников торгов соответственно. На “ProZorro. Продажі” средний показатель количества участников – 2,53. Ожидаем скорейшего подписания протоколов торгов и заключения соглашений с победителями, которые предоставили самую высокую цену по аукционам. Полученные средства вложим в обновление нашей инфраструктуры. А пока продолжаем избавляться от неликвида”, – заявил генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский.

Среди объектов, по которым состоялся аукцион, – производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, арочный склад и ангар в Быковне (Киев), помещение в городе Украинке Киевской области и здание в центре поселка Рогань Харьковской области.

Всего на первом этапе компания выставляет на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая стоимость, согласно независимой оценке, составляет 82,6 млн грн. На втором этапе “Укрпошта” выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.