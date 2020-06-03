“Выступаю за новые подходы”. Нардеп Тищенко объявил, что будет бороться за должность мэра Киева

03.06.2020, 8:06, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа”, ресторатор Николай Тищенко объявил 2 июня в Facebook, что будет участвовать в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа”.

“Учитывая достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить – я иду на партийный праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести. Вместе с тем хочу обратиться ко всем коллегам, кто изъявил такое желание. Давайте предлагать конструктив”, – написал нардеп.

Он назвал праймериз “периодом рождения новых идей и путей достижения, вокруг которых объединятся киевляне”.

“Я выступаю за новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы”, – объяснил Тищенко.

Зважаючи на досить жвавий інтерес киян та журналістів, хочу повідомити: я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить… Posted by Николай Тищенко on Teisipäev, 2. juuni 2020

31 мая о намерении принять участие в том же праймериз объявил нардеп Александр Дубинский. В тот же день о претензиях на кресло мэра Киева сообщил нардеп Александр Ткаченко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия “Слуга народа” собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание “РБК-Украина”.