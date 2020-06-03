На Украине предупредили о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
03.06.2020, 7:53, Новости дня
Обсуждение Киевом вопроса о поставках воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», – сообщил Климкин в эфире канала ICTV.
Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, заявив, что водная блокада позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против РФ со стороны США и Евросоюза.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Хербст не понимает, что такие действия как «перекрытие чего бы то ни было» стимулируют Россию на решение этих проблем своими силами.
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