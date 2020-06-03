 

На Украине предупредили о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

03.06.2020, 7:53, Новости дня

Обсуждение Киевом вопроса о поставках воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», – сообщил Климкин в эфире канала ICTV.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, заявив, что водная блокада позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против РФ со стороны США и Евросоюза.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Хербст не понимает, что такие действия как «перекрытие чего бы то ни было» стимулируют Россию на решение этих проблем своими силами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Премьер Британии Джонсон госпитализирован с коронавирусом

26.05 / Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

30.03 / НАТО в Литве несёт потери из-за коронавируса – но русские пугают больше

29.04 / Подмосковные подстанции скорой получили 16 новых реанимобилей

16.04 / Ажиотаж вокруг COVID-19: воронежских кондитеров вдохновила туалетная бумага

16.05 / Увольнение главврача и визит силовиков: в Армавире разбираются с невыплатой денег врачам

09.04 / Политика: Путин поделился с россиянами уверенностью

31.03 / Россия учредила компанию “Росзарубежнефть”

25.05 / Пескова выписали из больницы

14.04 / Москва отказалась просить ЕС о снятии санкций на фоне коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска