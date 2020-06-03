Под Вашингтон переброшены 1,6 тысяч военнослужащих США

03.06.2020, 7:48, Новости дня

В окрестности Вашингтона, где проходят акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих, информирует Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», – сообщил Хоффман, передает РИА «Новости».

Он отметил, что военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности», но не оказывают помощь гражданским властям.

Во вторник вечером, несмотря на комендантский час, у Белого дома собрались протестующие, которые скандировали различные лозунги, в том числе с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Между тем, сам Трамп назвал Вашингтон «самым безопасным местом на земле».

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.