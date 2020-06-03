 

Мнение: Копаганда (фото)

03.06.2020, 7:24, Разное


Колонна сил режима попавшая в засаду демократической оппозиции.

Продолжение прекрасного.
Погромы, митинги, сожженные полицейские машины, войска на улицах, стрельба по ночам, вооруженные торговцы пытающие отбивать от погромщиков свои магазины. Кстати, вставание полицейских на колени перед протестующими ради красивых кадров извинения и примирения называют копагандой (от слов коп и пропаганда).


Русский след.


Свободная касса. Мне только колу.


Коллекция весна-лето 2020.


Ничего необычного.


Привет.


Мемориал Джорджа Флойда.


Снос памятника в Александрии.


После боя в Лас-Вегасе. На асфальте лежит полицейский получивший пулевое ранение в голову.


Наш цирк зажигает огни.


Продолжение конфедератопада.


Убейте всех копов.


Корейский квартал в Лос-Анджелесе.


Для особо бронированных протестующих.


Хороший коп – мертвый коп.

Источник: Colonel Cassad



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