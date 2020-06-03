Трамп похвастался «самым безопасным местом на земле»

03.06.2020, 7:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что в понедельник Вашингтон был «самым безопасным местом на земле».

«Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле», – передает РИА «Новости» заявление Трампа.

По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.

Запись появилась после многочисленных обвинений в адрес главы государства в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать «мирных демонстрантов».

Тем временем лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер представил во вторник резолюцию, осуждающую Трампа за разгон протестующих в Вашингтоне с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

«Конгресс осуждает президента Соединенных Штатов за приказ находящимся в федеральном подчинении военным применять газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали в парке Лафайет-сквер в Вашингтоне вечером 1 июня, тем самым нарушив конституционные права тех, кто участвовал в мирном процессе», – говорится в тексте документа.

Резолюция не предусматривает каких-либо действий в отношении Трампа, является выражением позиции конгрессменов.

Однопартийцы американского лидера из Республиканской партии заблокировали документ.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Во вторник Трамп заявил, что прошлой ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе (штат Миннесота) «не было проблем», за подавление протестов он похвалил силовиков и себя.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.