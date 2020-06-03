Прозрачная норвежская капсула защищает и врачей, и пациентов

03.06.2020, 7:29, Новости дня

Ещё в 2014 году норвежские ученые придумали специальную транспортировочную капсулу для больных, которая как никогда стала актуальна сегодня. Как передаёт Euronews, прозрачный блок Epishuttle позволяет не просто безопасно перевозить пациента без использования защитных костюмов, но и продолжать лечить его во время пути.

Идея создания транспортной капсулы Epishuttle возникла у норвежских медиков после того, как их коллега заразился в Африке лихорадкой Эбола. Специалисты закатали рукава: свет увидел лёгкий, прозрачный блок, позволяющий не просто безопасно перевозить пациента, но и продолжать лечить его во время пути.

ЭЛЛЕН АНДЕРСОН, исполнительный директор компании: Проект был инициирован группой врачей, которые встречали в аэропорту в Норвегии коллегу, заразившуюся в Африке лихорадкой Эбола. Это случилось в 2014 году. Медики тогда изучили всё оборудование, которое было в их распоряжении, чтобы понять, как защитить врачей и одновременно продолжать оказывать помощь пациенту. Выяснилось, что оборудование для этого не было адаптировано.

Команда выявила необходимость, с одной стороны, повысить безопасность медиков, а с другой – продолжать интенсивную терапию и во время транспортировки больного.

Обычно, когда вы перевозите пациентов с инфекционным заболеванием, вам нужно полное защитное снаряжение. В какой-то момент вам становится жарко, и тут-то легко допустить ошибку. Вот почему специалисты сделали ставку на решение, которое позволяет врачам работать без использования всех этих средств индивидуальной защиты.

Дата выхода в эфир 01 июля 2020 года.