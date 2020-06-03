 

Киркоров в коротких штанишках повторил фото из прошлого

03.06.2020, 7:29, Разное

На этот раз певец решил записать ролик вместе с отцом. Суть проста – нужно повторить фотографию из прошлого. Артист выбрал снимок 1970 года. На кадре маленький Филипп сидит на коленках у папы на фоне фонтана.

В видео король российской поп-сцены подходит к родителю и облокачивается на него, как на старом фото. Забавно, что артист решил повторить изображение практически точь-в-точь.

Он оделся так же, как на фотографии 50-летней давности: накинул свободную майку, короткие шортики и кепку. Лицо Филипп Киркоров постарался сделать такое же недовольное, как в трехлетнем возрасте – вышло очень забавно.

Пользователи “Тик-Тока” пришли в восторг от пародии. “Филипп, Вы почти не изменились!”, “У Вашего отца даже очки не поменялись”, “Когда деревья были большими!”, “Вы забыли корону”, “Какой ты милый”, – отметили подписчики.

До этого в Сети оценили другое видео Киркорова из “Тик-Тока”. Король поп-сцены показал свой гардероб с сотнями пар обуви.



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